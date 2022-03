Grave acidente entre dois carros, deixa seis pessoas mortas e uma ferida na PE 585, que liga Exu ao Crato

A polícia informou que ao chegar no local, um dos veículos, um carro de passageiros, foi encontrado na pista, e o outro, uma caminhonete, capotada no mato. Em nota, a PC, comunicou que todos os ocupantes do carro que estava na pista faleceram. Dois homens chegaram a ser socorridos no hospital de Ouricuri, mas não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.

Já o motorista do outro veículo foi socorrido para Juazeiro, na Bahia, e segue hospitalizado. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Confira a nota completa da Polícia Civil de Pernambuco

“A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Exu, registrou acidente de trânsito com vítimas fatais ocorrido na manhã desta segunda-feira (28) na PE 585, no município de Exu. O acidente ocorreu entre uma caminhonete e um carro de passageiros. Quatro pessoas que estavam no carro morreram na hora, sendo duas mulheres (24 e 48 anos) e duas crianças. Dois homens (40 anos e idade não informada) que estavam no carro chegaram a ser socorridos no hospital de Ouricuri, mas vieram a óbito. O outro homem, que estava na caminhonete, foi socorrido para Juazeiro, na Bahia. A informação é que segue hospitalizado. O Corpo de Bombeiros e o Instituto de Criminalística foram acionados. Os corpos foram encaminhados para o IML de Petrolina. Caso segue em investigação até a completa elucidação do ocorrido”.

Confira a nota completa da Polícia Militar de Pernambuco