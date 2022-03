Sertaneja de Salgueiro consegue, finalmente, sair da Ucrânia

Após cinco dias vivenciando um grande drama, Vitória Magalhães, sertaneja de Salgueiro, seu filho Benjamin, de 3 anos, e o marido Juninho Reis, ex-lateral-esquerdo do Salgueiro, além de outros atletas como o meia Guilherme, conseguiram deixar a Ucrânia nesta terça-feira (01.03).

Eles estavam presos na Ucrânia, desde a última quinta-feira (24), quando foram iniciados os ataques da Rússia contra a Ucrânia.

Em seu Instagram, Juninho compartilhou um vídeo do momento em que estavam atravessando a fronteira com a Polônia em um veículo.

“Queremos agradecer a todos que torceram, rezaram e oraram para gente. Sem palavras. Graças a Deus estamos conseguindo passar”, relatou Juninho com ao lado do filho, Benjamin – que estava muito sorridente e da esposa, Vitória, que aparece no vídeo muito emocionada.

Juninho informou que depois gravaria, com mais calma, um vídeo explicando, em detalhes como conseguiram deixar a Ucrânia. Do Nill Júnior