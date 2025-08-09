Grávida fica ferida em acidente provocado por motorista embriagado e sem CNH em São José do Belmonte

Um grave acidente de trânsito deixou duas mulheres feridas, entre elas uma gestante de seis meses, na tarde desta sexta-feira (8) na Vila Delmiro, em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco. O motorista envolvido, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e confessou ter ingerido bebida alcoólica, foi encaminhado à delegacia.

De acordo com informações do 14º Batalhão da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 17h25. Segundo testemunhas, o condutor de um veículo Gol, cor cinza, realizava manobras perigosas em alta velocidade quando, ao chegar a um cruzamento, colidiu frontalmente com uma motocicleta que levava duas mulheres.

Com o impacto, as vítimas foram arremessadas ao solo. Uma delas, grávida de seis meses, precisou de atendimento imediato devido ao seu estado, apresentando escoriações e fratura. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou ambas para o hospital local.

O motorista admitiu ter consumido álcool e disse não possuir CNH. Os veículos ficaram impossibilitados de circular e foram entregues a familiares. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, onde foi instaurado inquérito para apurar as responsabilidades.