Operação na cadeia de Serra Talhada encontra droga, celulares e R$ 4 mil escondidos em celas

Uma revista realizada na Cadeia Pública de Serra Talhada, no bairro Bom Jesus, resultou na apreensão de drogas, dinheiro e aparelhos eletrônicos, nesta sexta-feira (8).

Segundo a Polícia Militar, a ação foi deflagrada após informações repassadas pelo diretor da unidade, indicando a existência de materiais ilícitos em algumas celas. Durante a vistoria, policiais encontraram, em compartimentos ocultos, 51 gramas de maconha, R$ 4 mil em espécie, seis celulares e oito carregadores.

Nenhum detento assumiu a propriedade do material apreendido, que foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para as medidas cabíveis.

Por Francys Maya