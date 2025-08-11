Criminoso perigoso acusado de assaltos em Serra Talhada e ataque a policial é capturado armado pelo 23º BPM

Neste domingo (10), Policiais Militares do 23º Batalhão de Polícia Militar de Pernambuco, em ação integrada com o Serviço de Inteligência da Unidade, prenderam um homem apontado como autor de uma série de crimes ocorridos em Serra Talhada, Tabira, Santa Cruz do Capibaribe e outras cidades da região.

A captura ocorreu na Rua Antônio Ferreira do Nascimento, em Tabira-PE, durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça contra E. M. C. S., 30 anos, conhecido como “Edson”. Segundo a polícia, ele possui uma extensa ficha criminal e é considerado um criminoso de alta periculosidade.

No momento da abordagem, o suspeito estava armado com um revólver calibre .38, marca Taurus, carregado. Ele é investigado por participação direta em um assalto à mão armada contra um policial militar do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), ocorrido em 23 de abril deste ano, no Sítio Saco, zona rural de Tabira.

O histórico criminal do preso inclui: Dois roubos qualificados a estabelecimentos comerciais, com grave ameaça e uso de arma de fogo; Corrupção de menores; Dois portes ilegais de arma de fogo; Tráfico de entorpecentes; Entre outros delitos.

A operação foi resultado de um trabalho minucioso de investigação e monitoramento realizado pelo efetivo do 23º BPM e pelo Serviço de Inteligência, que permitiu localizar e capturar o acusado.

De acordo com o comandante do 23º BPM, tenente-coronel Aristóteles, a prisão representa um passo importante no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública.

Do Júnior Campos