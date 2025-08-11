TCE julga hoje denúncia de irregularidades em obras e contratos da Prefeitura de Calumbi

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) julga nesta segunda-feira (11) uma Auditoria Especial de Conformidade que apura graves denúncias de irregularidades em obras e contratos de engenharia firmados pela Prefeitura de Calumbi no exercício financeiro de 2018.

O processo, de nº 191004121, é de relatoria do conselheiro substituto Marcos Flávio Tenório de Almeida e foi instaurado a partir de denúncia apresentada por vereadores do município. As suspeitas recaem sobre a execução e a contratação de serviços que, segundo a acusação, envolveriam valores milionários e possíveis falhas na aplicação dos recursos públicos.

O julgamento desta segunda-feira deve analisar as conclusões da auditoria e apontar eventuais responsabilidades administrativas e financeiras, podendo resultar na aplicação de multas e outras penalidades aos citados no processo.

Do Júnior Campos