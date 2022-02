Greve de policiais civis completa uma semana em Pernambuco

Após a deflagração do movimento grevista na última segunda-feira (14), o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol-PE) contabiliza uma adesão de 90% de todas as delegacias e institutos do Estado.

Nesta segunda-feira (21), a greve entra no sétimo dia, sem previsão de retorno. Os policiais realizaram um ato na manhã deste domingo (20), no Instituto Médico Legal (IML) do Recife. A categoria se encontra sem aumento desde 2019, reajustado pela inflação, ou seja: quatro anos sem aumento real.

“O Estado tem oferecido um aumento de 20%, e com o pagamento só para julho. Vale lembrar que o que nos oferecem não cobre nem a inflação dos últimos três anos, que dirá a inflação que vem agora, de 2022, que já tem uma projeção de 6% a 7%. O que nós pedimos é o que seja igual ao que foi dado aos professores, 35%. Após sete meses tentando negociar, dialogar e buscar uma saída que a categoria se sinta valorizada, chegamos ao nosso limite. Quem nos empurrou para essa greve foi o governo do Estado“, ressaltou Rafael Cavalcanti, presidente do Sinpol-PE.

Os policiais permanecem pedindo melhores condições de trabalho, já que reclamam dos equipamentos públicos sucateados, com o mesmo valor investido de 11 anos atrás.

De acordo com o Sinpol-PE, Pernambuco é o 22° Estado que menos investe em segurança pública e a categoria de base tem um dos piores salários do país.

“A nossa disposição é de dialogar e construir uma saída que seja justa, que seja honesta, e que tenha uma valorização mínima, real, para que a categoria possa produzir“, finalizou o presidente. Informações do Nayn Neto