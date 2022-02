PSB oficializa deputado federal Danilo Cabral como pré-candidato ao governo de Pernambuco em 2022

O PSB oficializou, nesta segunda-feira (21), o nome do deputado federal Danilo Cabral como pré-candidato ao governo de Pernambuco nas Eleições 2022. O anúncio ocorreu em uma solenidade realizada no Recife Praia Hotel, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

No terceiro mandato como deputado federal, Danilo Cabral é advogado, tem 54 anos e também já foi vereador do Recife. No dia 11 de fevereiro, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, havia confirmado, no Twitter, que Cabral seria o pré-candidato, mas apagou a postagem e, depois, republicou a mensagem.

Mesmo com a publicação do presidente nacional do partido, o diretório estadual, presidido pelo atual secretário de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco, Sileno Guedes, adiou até esta segunda-feira (21) o anúncio oficial da pré-candidatura de Danilo Cabral.

Natural do município de Surubim, no Agreste de Pernambuco, Danilo Cabral se licenciou do mandato de deputado federal, entre os anos de 2012 e 2014, para exercer o cargo de secretário das Cidades na gestão do ex-governador Eduardo Campos (PSB).

Do G1 Pernambuco