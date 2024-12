Guarda Civil Municipal de Serra Talhada lança Operação “Fim de Ano Seguro”

A Guarda Civil Municipal de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, deu início à Operação “Fim de Ano Seguro” com o objetivo de reforçar a segurança pública durante o período festivo. A ação, que visa reduzir os índices de criminalidade, está sendo intensificada nas principais áreas de lazer da cidade, como a Praça Sérgio Magalhães, Praça Concha e Parque dos Ipês, locais de grande movimentação neste período.

A iniciativa surge em resposta ao aumento nas reclamações de moradores sobre a sensação de insegurança em pontos estratégicos do município. Para combater o problema, foi montada uma força-tarefa com ações preventivas e ostensivas, focadas em coibir abusos, garantir a ordem pública e oferecer maior tranquilidade à população e aos visitantes.

A Operação “Fim de Ano Seguro” seguirá ao longo das festividades de Natal e Ano Novo, com a expectativa de promover um ambiente mais seguro para que as comemorações transcorram em paz. O trabalho da Guarda Civil Municipal reforça o compromisso com a proteção e o bem-estar da comunidade serra-talhadense.