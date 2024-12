Márcio Oliveira fala sobre palanques de 2026 e dá conselho para Faeca Melo no podcast ‘ElesPOD’

Em entrevista ao podcast ElesPOD, apresentado por Júnior Campos e Marina Ferraz, o atual vice-prefeito de Serra Talhada, Márcio Oliveira (PT), abordou temas que estão gerando grande expectativa política na região. Entre os assuntos discutidos, destacam-se os possíveis palanques para as eleições de 2026, que devem opor a governadora Raquel Lyra, em busca da reeleição, ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), além de um conselho direto ao futuro vice-prefeito de Serra Talhada, Faeca Melo ( AVANTE).

Márcio relembrou a relação construída com ambos os lados políticos, destacando que, em 2022, votou no primeiro turno no PSB, apoiando Danilo Cabral, e no segundo turno na governadora Raquel Lyra. Para ele, a aproximação com os dois é “natural” devido a esse histórico de apoio.

“Trabalhamos para ambos em momentos diferentes. Essa aproximação reflete o que construímos nas últimas eleições”, disse Márcio, sem, no entanto, deixar claro qual será o posicionamento do grupo nas eleições de 2026.

DO Júnior Campos