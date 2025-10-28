Guarda Municipal de Serra Talhada recebe moção de aplausos pelos 32 anos de serviço à comunidade

Durante a sessão ordinária na Câmara Municipal de Serra Talhada, a Guarda Municipal foi homenageada com uma moção de aplausos pelos 32 anos de atuação dedicada à cidade. A honraria reconhece o trabalho contínuo da corporação na segurança ostensiva e patrimonial, reforçando seu papel essencial na proteção dos bens públicos e na preservação da ordem urbana.

Ao longo de mais de três décadas, a Guarda Municipal de Serra Talhada tem se destacado pelo compromisso com a comunidade, atuando não apenas na fiscalização e proteção do patrimônio, mas também na promoção de ações educativas e preventivas que contribuem para a convivência segura da população.

Na sessão, os vereadores destacaram a importância da corporação para a cidade, ressaltando a dedicação, o profissionalismo e o espírito de serviço dos guardas municipais, que diariamente enfrentam desafios para garantir a segurança da população.

A moção de aplausos representa, segundo o presidente da câmara, “um reconhecimento público e merecido a todos os integrantes da Guarda Municipal, reforçando o vínculo entre a corporação e a sociedade que ela protege”.

O evento também contou com a presença dos guardas, membros da administração municipal e cidadãos que acompanharam a sessão, celebrando juntos os 32 anos de história e compromisso da Guarda Municipal de Serra Talhada.