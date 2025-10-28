Priscila Rodrigues de Farias Nascimento morre após grave acidente na BR-232, em Serra Talhada

No começo da tarde desta terça-feira (28), foi confirmada a morte de Priscila Rodrigues de Farias Nascimento, de 40 anos, que havia ficado gravemente ferida em um acidente na BR-232, em Serra Talhada.

O sinistro ocorreu por volta das 8h da manhã, na altura do Km 410, no bairro Alto do Bom Jesus, nas proximidades da entrada do Supermercado Assaí. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a colisão envolveu um carro e uma motocicleta.

Priscila, que conduzia a moto, foi encontrada inconsciente pelos socorristas, apresentando fortes indícios de traumatismo craniano encefálico (TCE), sangramento no ouvido e ferimentos no membro inferior direito. Após receber oxigenoterapia e imobilização, ela foi levada em estado grave para o Hospital Eduardo Campos, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito horas depois.

O motorista do carro envolvido na colisão não se feriu e realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal, descartando o consumo de álcool.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O falecimento de Priscila Rodrigues de Farias Nascimento causa profunda comoção entre familiares, amigos e conhecidos da vítima.