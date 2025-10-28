Presidente da Câmara defende reajuste salarial para guardas municipais de Serra Talhada

Durante a sessão desta terça-feira (28), o presidente da Câmara de Vereadores de Serra Talhada, Manoel Enfermeiro, defendeu o reajuste e a valorização salarial dos guardas municipais.

Em sua fala, o parlamentar destacou que a prefeita Márcia Conrado demonstrou sensibilidade em relação ao tema e que um planejamento será elaborado para viabilizar as melhorias.

“…a gente sentou e conversou com a comissão de guardas. Inclusive o Josa veio aqui no meu gabinete, trouxe uma proposta, e a prefeita, se preocupou […]. Eu fui um dos que coloquei em pauta e ela ficou muito tranquila com isso, vai fazer um planejamento pra que a gente possa melhorar o salário dos guardas”, afirmou Manoel.

O presidente reforçou ainda que qualquer avanço depende de planejamento: “A gente não adianta fazer uma coisa sem ter planejamento, mas pode tá tranquilo que a prefeita Márcia Conrado, junto com a comissão, vai sentar com o jurídico e com a assessoria da prefeita pra ver o que é necessário pra ajudar esses guardas municipais de Serra Talhada, que tanto trabalham pela comunidade”.