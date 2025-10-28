DECLARAÇÃO DO VEREADOR PINHEIRO LEVANTA DÚVIDA EM QUAL PALANQUE MÁRCIA VAI ESTAR NAS ELEIÇÕES DE 2026: RAQUEL OU JOÃO?”

Em recente publicação a prefeita de Serra Talhada literalmente se desmanchou em elogios para o presidente Lula, na comemoração dos 80 anos de presidente.

Márcia, que diga-se de passagem não tem nenhum perfil de petista, fez questão de desmanchar essa impressão e declarou que tem orgulho de ser petista.

Essa fidelidade toda, vez por outra é questionada, como por exemplo, está trabalhando em favor de um candidato para Câmara Federal que não é do seu partido, e para completar recentemente um vereador da sua base, Pinheiro do São Miguel, Falando a imprensa local revelou que a prefeita ainda não tem definido quem é seu candidato a governador do Estado, se João Campos ou Raquel Lyra.

O que se sabe de fato é que Márcia se afastou de Raquel, e inclusive seus indicados para os cargos estaduais estão sendo exonerados, e que o PT (o partido do qual ela se orgulha pertencer) está apoiando o prefeito do Recife para disputa Estadual, inclusive até já foi divulgado que João ‘daria’ alguns municípios para votarem no seu marido Breno Araújo, hoje de PSB, mas que se fala está migrando para o PT.

O vereador Pinheiro, que é do Avante, mas não vota em Sebastião Oliveira, candidato a uma vaga na Alepe e acompanha a prefeita Márcia Conrado, falando a imprensa local disse: “Márcia ainda não disse onde está. Dá um indicativo, mas não disse que está com a governadora (Raquel Lyra). Eu não tomei nenhuma decisão ainda, porque não tomou a decisão dela ainda. Quem disser que ela (Márcia) já tomou… ora, eu não vi ela dizer ainda: ‘estou com João campos ou estou com Raquel Lyra’.”

Depois da declaração de Pinheiro fica a pergunta: com quem mesmo está Márcia Conrado?

Na opinião de alguns analistas políticos tudo é possível “até mesmo tirar Breno do páreo para apoiar Sebastião… alguém duvida?”.

