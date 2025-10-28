Motociclista de 55 anos sofre fratura após colisão com carro na Rua Enock de Carvalho
Um homem de 55 anos ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma motocicleta, registrada na tarde desta terça-feira (28), na Rua Enock de Carvalho, próximo à delegacia de polícia de Serra Talhada.
Segundo informações, o motociclista sofreu uma fratura no membro inferior esquerdo (MIE). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o socorro no local.
Consciente e orientado, o homem foi encaminhado ao Hospital Eduardo Campos (HEC) para receber atendimento médico especializado.