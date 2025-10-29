MPPE aperta o cerco: Congresso denuncia corrupção entranhada na máquina pública

Teve início nesta terça-feira (28), no Recife, o 2º Congresso de Defesa da Integridade, evento que promete acender o debate sobre corrupção, impunidade e infiltração de organizações criminosas na administração pública. A iniciativa é promovida pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e segue até a próxima quinta-feira (30), reunindo promotores, procuradores, auditores e controladores de contas de todo o país.

A cerimônia de abertura ocorreu no auditório do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), no Cais do Apolo, e as demais atividades serão realizadas no Centro Cultural Rossini Alves Couto, do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), na Avenida Visconde de Suassuna, área central do Recife.

Durante os três dias, o congresso vai tratar de temas sensíveis que tocam diretamente o poder público, como a recuperação de receitas tributárias sonegadas, a gestão do patrimônio público e o papel das instituições de controle no combate à corrupção sistêmica.

Mais de 100 trabalhos foram inscritos para a programação, que inclui palestras, grupos de trabalho e um concurso de boas práticas voltado a agentes públicos que atuam na defesa da integridade.

O evento ocorre em um momento em que denúncias de corrupção e a presença do crime organizado em estruturas estatais voltam ao centro das discussões no país, o que promete dar um tom de tensão e cobrança aos debates desta semana.

