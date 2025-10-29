Governador do Rio diz que megaoperação foi um sucesso: “De vítimas, só policiais”

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou em coletiva nesta quinta-feira (29) que nem ele nem qualquer secretário vão responder a autoridades ou ministros que tentem transformar a megaoperação nos Complexos da Penha e do Alemão em uma “batalha política”: “Soma ou suma”.

O governador ainda disse que as únicas vítimas da megaoperação são os policiais mortos.

“Aquelas foram as verdadeiras quatro vítimas. De vítimas, ontem, só tivemos os quatro policiais”, afirmou o governador.