Policial Idoso é detido por importunação sexual dentro de ônibus na BR-232

Um homem de 64 anos, que não teve o nome divulgado, foi detido na terça-feira (28), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeito de praticar importunação sexual contra uma mulher durante uma viagem de ônibus, na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PRF, a mulher, de 26 anos, viajava com o filho de dois anos no colo quando percebeu o comportamento suspeito do passageiro que estava atrás dela. Incomodada, ela tentou mudar de assento, mas não havia lugares disponíveis.

Momentos depois, a mulher ouviu gemidos e se deparou com o idoso de calças abaixadas, se masturbando. Assustada, gritou por socorro e relatou o ocorrido ao motorista, que seguiu imediatamente para o ponto de apoio da PRF mais próximo para pedir ajuda.

Testemunhas confirmaram o relato da vítima e disseram ter percebido a movimentação do suspeito. Durante a abordagem, os policiais verificaram que o homem já tinha passagem pela polícia por homicídio.

O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Sertânia, onde o caso será investigado. Ele poderá responder por importunação sexual, crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, com pena que pode chegar a cinco anos de prisão.