Homem ameaça dar tiro na cabeça da esposa e da filha em zona rural de Serra Talhada

Um caso grave de violência doméstica mobilizou policiais militares do 14º BPM, na tarde desta terça-feira (12), na zona rural de Serra Talhada.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima relatou que discutiu com o acusado após ele vender uma motocicleta que lhe pertencia. Durante o desentendimento, o homem teria se armado com uma faca peixeira e corrido atrás dela, que só conseguiu escapar ao se esconder atrás da residência.

A situação se tornou ainda mais tensa quando o acusado, segundo a vítima, passou a ameaçá-la de morte, incluindo também a filha dela. Ele teria dito que, caso fosse preso, atiraria na cabeça das duas.

Diante da gravidade das ameaças, os policiais conduziram vítima e acusado à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foi registrado flagrante. A arma branca mencionada não foi encontrada.

O caso expõe mais um episódio alarmante de violência contra a mulher no município, reforçando a necessidade de denúncias e proteção às vítimas. A Polícia Militar lembra que informações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia: (87) 9 9995-4641.