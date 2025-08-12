China faz desabafo e novas denúncias de discriminação sofrida por parlamentares

Em sessão recente da Câmara Municipal de Serra Talhada, o vereador China fez um desabafo contundente sobre a falta de respeito que tem enfrentado no ambiente político local. Durante sua fala, ele ressaltou que aprendeu desde cedo, na rua e com as pessoas, a importância do caráter e da dignidade, valores que, segundo ele, não têm sido respeitados por colegas parlamentares.

O vereador criticou o comportamento desrespeitos de alguns colegas, dizendo que na Casa há um ambiente onde ele é tratado “como um zé ninguém”.

Ele revelou que, em situações públicas como congressos, chega a ser alvo de deboches, fotos compartilhadas em grupos e xingamentos, o que o entristece.

Sobre o episódio da última terça, onde afirma que a vereadora, Alice Conrado (mãe da prefeita), o chamou de “negro seboso”; China denunciou a falta de apoio de alguns parlamentares que segundo ele tem “nos corredores” questionando provas e afirmou: “a prova sou eu”, e completou cobrando um posicionamento da Comissão de Ética da Câmara: “fizeram pouco”.

Em tempo, o vereador Tércio Siqueira afirmou que, enquanto presidente da comissão, não foi provocado pelo parlamentar.