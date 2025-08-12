Homem é preso em flagrante após ameaçar esposa e familiares com facão em Serra Talhada

Na madrugada desta segunda-feira (11), um caso grave de violência doméstica mobilizou equipes do 14° BPM no bairro Alto do Bom Jesus, em Serra Talhada. Segundo informações repassadas por familiares à polícia, um homem de 58 anos estaria dentro de casa armado com um facão, ameaçando a própria esposa e o filho.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a família bastante nervosa. A vítima relatou que, junto com o filho, foi alvo de várias ameaças. Testemunhas contaram ainda que o agressor se encontrava nos fundos do imóvel, em atitude agressiva, agarrado à nora, enquanto batia o facão na parede e dizia que iria “cortar a esposa em vários pedaços”.

Com apoio da equipe do GATI, os policiais entraram no local e flagraram o homem com o facão em mãos. Ele recebeu ordem para soltar a arma, o que fez em seguida, liberando a nora, que estava muito abalada. O facão foi apreendido e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por ameaça no contexto da Lei Maria da Penha e porte ilegal de arma branca.