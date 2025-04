Homem com extenso histórico criminal é preso em operação da PM em Serra Talhada

Policiais militares do 14° Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco deram cumprimento, na manhã desta quarta-feira (24), a um mandado de prisão no bairro Caxixola, em Serra Talhada. A ação aconteceu no Loteamento Amanhecer da Serra, onde os policiais localizaram o alvo da operação, que estava trabalhando em uma construção civil na localidade.

O homem detido foi identificado como Leandro Viturino da Silva, morador do distrito de São João do Barro Vermelho. Segundo os policiais, ele não apresentou resistência e afirmou já ter conhecimento da ordem judicial que pesava contra ele. Após a abordagem, Leandro foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco – TJPE, Leandro possui um histórico criminal com passagens por tráfico de drogas, crime contra o idoso e também por descumprimento de obrigações alimentares. Em um dos processos, chegou a firmar um acordo judicial que resultou na extinção da punibilidade. Já em outro, foi condenado por tráfico, com sentença expedida pela Justiça da capital pernambucana.

A operação reforça o trabalho da Polícia Militar no cumprimento de mandados judiciais e na retirada de indivíduos com pendências na Justiça das ruas de Serra Talhada e região.

Do Júnior Campos