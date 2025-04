Serra Talhada: acusado de espancar criança autista deixa vítima com hematomas e rosto inchado em caso revoltante

Mais um caso revoltante de violência doméstica foi registrado em Serra Talhada na noite desta quinta-feira (24). Policiais militares do 14º Batalhão foram acionados por volta das 22h40 para averiguar uma possível agressão no âmbito familiar.

Ao chegarem ao local, os PMs encontraram a mãe da vítima, que relatou que seu companheiro havia espancado seu filho, um menor de idade com diagnóstico de autismo. Segundo o relato, a agressão teria ocorrido porque a criança se recusou a comer e queria usar o celular. Um motivo injustificável para tamanha violência.

A vítima apresentava inchaço no rosto e hematomas no pescoço, confirmando os sinais de agressão. Uma testemunha menor de idade presenciou toda a cena. O acusado foi localizado ainda no local, deitado em uma cama, e não ofereceu resistência à prisão.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais. Os dados do imputado foram suprimidos pela Polícia Militar.

DO Júnior Campos