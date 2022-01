Homem é assassinado e teve corpo carbonizado no Agreste de PE

O Delegado Bruno Vital, afirmou que foram encontradas no local pelo mens três cápsulas de pistola e confirmou que a vítima foi assassinada. Ele falou que a vítima estava sentada no banco do motorista, que pode ter sido levada para o local, como também pode ter sido abordada quando tentava manobrar o veículo.

Este foi o quinto assassinato no ano de 2022 em Caruaru e o corpo foi encaminhado para o IML do Recife.

Postado Por: Paulo Fernando/Portal Agreste de PernambucoA