Jovem de 27 anos é morto em Itapetim

O município de Itapetim registrou o primeiro homicídio de 2022. O jovem John Batista da Silva, de 27 anos, conhecido por “lourinho”, foi morto a tiros na noite deste sábado (15).

Segundo informações do Blog J. Campos, o crime ocorreu por volta das 20h30. A vítima se encontrava na cozinha da residência da mãe quando foi alvejada com pelo menos quatro disparos de arma de fogo.

Testemunhas relataram que um indivíduo encapuzado chegou a pé e efetuou os disparos contra o jovem. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu e veio a óbito no local.

A Polícia Militar isolou a cena do crime e o Instituto de Criminalística fez o devido levantamento. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste.

Esse é o segundo homicídio do ano no Sertão do Pajeú. O primeiro homicídio foi registrado na última quarta-feira (12), no Sítio Poço do Serrote, zona rural de Serra Talhada. A vítima foi o mototaxista Edvaldo Cândido da Silva, de 46 anos. O corpo foi encontrado ao lado da motocicleta, com perfurações de arma branca no pescoço e em um dos braços. A motivação e autoria e ainda são desconhecidas. Do Nill Júnior