Homem é baleado na perna enquanto caminhava no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um homem foi atingido por um disparo de arma de fogo na tarde desta quarta-feira (22), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. Segundo informações do 14º BPM, a vítima contou que caminhava pela Rua do Sol quando foi surpreendida por um tiro, que acertou sua perna esquerda.

Ferido, o homem foi socorrido por um colega até o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), onde recebeu atendimento médico. Aos policiais, ele afirmou não saber quem foi o autor do disparo e disse não ter inimizades.

A Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações, confirmou a ocorrência e encaminhou o caso à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, que instaurou inquérito para investigar a autoria e a motivação do crime.