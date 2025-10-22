Câmara de Vereadores aprova melhorias em iluminação e homenageia instituições em sessão ordinária

A Câmara de Vereadores de Serra Talhada realizou, nesta semana, mais uma sessão ordinária marcada pela aprovação de requerimentos, indicações e moções voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e ao reconhecimento de instituições e eventos do município.

Iluminação pública em destaque

Entre as proposições aprovadas, o vereador Clênio Melo teve aprovado requerimento endereçado à prefeita Márcia Conrado e à secretária de Iluminação Pública, Idbas Kathleen Lima de Carvalho, solicitando a substituição das lâmpadas convencionais por luminárias de LED na Vila de Caiçarinha da Penha. A proposta tem como objetivo modernizar o sistema de iluminação e garantir maior eficiência energética e segurança à população.

Já o vereador Antônio de Antenor apresentou e teve aprovada uma indicação para instalação de iluminação pública na Avenida Triunfo, no trecho compreendido entre o viaduto e o posto de gasolina, no bairro São Cristóvão.

Homenagens e reconhecimentos

Durante a votação das moções, o vereador Manoel Enfermeiro apresentou moção de aplausos ao 25º Encontro da Paz entre as Famílias, realizado no dia 17 de outubro, no distrito de Riacho Pequeno, evento que reuniu a comunidade em um momento de fé e convivência.

Também foi aprovada moção de aplausos à Polícia Militar de Pernambuco, proposta pelo vereador Tércio Siqueira, em comemoração aos 200 anos de fundação da corporação, celebrados em 2025. O parlamentar destacou a relevância histórica e o compromisso da PMPE com a segurança e o bem-estar dos pernambucanos.

Outras demandas aprovadas

O vereador Antônio de Antenor também conseguiu aprovação de indicação para instalação de placas de sinalização de parada obrigatória no cruzamento das ruas Antônio da Cruz Sampaio e Professora Maria José Kerhle, no bairro AABB.

Já o vereador Lindomar Diniz solicitou à prefeita Márcia Conrado e à secretária de Obras, Gabriela Pereira, a reforma da quadra poliesportiva da Malhada, localizada no bairro Bom Jesus.

Projetos em tramitação

Na pauta legislativa, foi aprovado em primeira votação o Projeto de Lei nº 049/2025, que declara de utilidade pública a Cooperativa de Reciclagem de Serra Talhada e Região.

Além disso, foram encaminhados às comissões competentes os Projetos de Lei nº 041, 042 e 043/2025, todos de autoria do Poder Executivo, e o Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2025, que aguardam parecer técnico antes de seguirem para votação em plenário.