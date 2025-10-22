Homem é detido após ameaçar vizinhos com faca e foice em São José do Belmonte

Um homem de 64 anos foi detido na tarde desta terça-feira (21) no bairro Vila Carolina, em São José do Belmonte, após ameaçar vizinhos com uma faca e uma foice.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito acusava as vítimas de furtarem seu celular e chegou a dizer que as mataria caso o aparelho não fosse devolvido.

Durante buscas na residência, os policiais encontraram uma chave de fenda pontiaguda e um canivete na roupa do homem, além de uma foice e uma faca tipo peixeira escondidas sob o sofá.

O material foi apreendido e o acusado encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local, onde foi instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ameaça e porte ilegal de arma branca.