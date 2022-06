Homem é detido com duas pedras de crack, em Serra Talhada

Na tarde deste sábado (18), por volta das 17h20, um homem foi detido por porte ilegal de drogas em Serra Talhada, Capital do Xaxado. O fato ocorreu no bairro COHAB.

De acordo com informações, Policiais Militares do 14º BPM durante patrulhamento no endereço citado, visualizaram o imputado em atitude suspeita que, ao perceber a presença do policiamento, tentou se evadir as pressas.