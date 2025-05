Homem é detido com faca após ameaçar matar a própria irmã no bairro da Cohab, em Serra Talhada

Um homem foi detido na tarde desta sexta-feira (16) no bairro da Cohab, em Serra Talhada, após ameaçar de morte a própria irmã e ser flagrado com uma faca na mão na porta da residência da vítima.

Segundo informações apuradas pelo blog Júnior Campos com base em relatos de populares, vizinhos e testemunhas que presenciaram a confusão, o homem estaria descontrolado, quebrando objetos dentro da casa da irmã, quando proferiu a ameaça: “Eu vou matar você.”

A situação gerou medo e tensão entre os moradores da rua, que acompanharam o momento em que a polícia chegou ao local e se deparou com o acusado portando uma faca. Ainda de acordo com os relatos, o homem se recusou a largar a arma branca e precisou ser contido com o uso da força pelos policiais.

Algemado, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada. A vítima, abalada, também foi encaminhada para prestar esclarecimentos.

DO Júnior Campos