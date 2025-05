Sintest volta a cobrar e atualizar sobre atraso no repasse dos empréstimos consignados em Serra Talhada

Mesmo com os descontos sendo feitos nos contracheques dos servidores municipais desde janeiro, a Prefeitura de Serra Talhada acumula um atraso de três meses nos repasses das parcelas dos empréstimos consignados à Caixa Econômica Federal. A situação tem causado inadimplência e impedido que os servidores façam novos empréstimos, segundo denuncia a presidente do Sintest (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Serra Talhada), Veraluza Nogueira.

Em contato com o blog, Veraluza informou que procurou o secretário de Assistência Social, Márcio Oliveira, e a secretária de Finanças, Cibelli Alves, que garantiram estar tomando providências para regularizar os débitos. “Eles vão entrar em contato com o gerente do Fundo de Previdência, Jânio, e convocar as secretarias que estão devendo para quitar o débito”, explicou.

Ela acrescentou que a Prefeitura prometeu quitar toda a dívida até o final de maio. “Eu fui pessoalmente à Caixa e consultei meu extrato. Eles confirmaram que estou devendo três meses, mas pediram para aguardar o acordo que está sendo firmado”, relatou Veraluza a Júnior Campos.

A dirigente sindical ainda alertou para uma restrição imposta pela Caixa: “Fui informada de que, enquanto a prefeita Márcia estiver no cargo, os servidores não poderão realizar novos empréstimos consignados enquanto o débito não for quitado.”