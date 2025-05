CDL Serra Talhada realiza cerimônia de posse do novo presidente Maninho Ferreira

Na noite desta quinta-feira (15/05), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Serra Talhada realizou a cerimônia de posse do seu novo presidente, Gilvanilson Ferreira da Silva, conhecido como Maninho Ferreira. O evento reuniu associados, membros da diretoria, ex-presidentes, representantes de entidades parceiras, imprensa e autoridades locais, marcando um novo capítulo na história da entidade que há mais de 40 anos atua em prol do fortalecimento do comércio local e regional.

A cerimônia também foi marcada por um momento de reconhecimento ao trabalho do agora ex-presidente, Maurício Melo, que realizou uma prestação de contas da sua atuação à frente da entidade por quase cinco anos. Ao longo de sua gestão, Maurício contribuiu de forma significativa para a consolidação da CDL Serra Talhada como uma das entidades de classe mais respeitadas do sertão pernambucano.

“Sou grato por tudo que aprendemos, compartilhamos e desenvolvemos juntos. Foi um tempo de evolução pessoal e profissional. Procuramos dar a nossa contribuição, com coerência, ética e respeito a todos. Continuarei contribuindo com o movimento empresarial, defendendo as bandeiras do desenvolvimento regional”, afirmou Maurício Melo.

Durante a cerimônia, o novo presidente, Maninho Ferreira, assumiu o compromisso de dar seguimento às ações bem-sucedidas da entidade, além de implementar novas iniciativas voltadas para a valorização do comércio local e a defesa dos interesses da classe.

“A CDL Serra Talhada sempre foi uma voz ativa e atuante na defesa do varejo e fortalecimento da economia local. Temos planos e disposição para agir. Vamos buscar o máximo de parcerias e abrir canais de escuta com associados, para que possamos tornar a CDL ainda mais moderna, dinâmica e representativa”, afirmou Maninho em seu discurso de posse.

Do Vila Bela Online