PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES ATACA MAIS UMA VEZ E INTERROMPE FALA DE VEREADOR DA OPOSIÇÃO

Na sessão da Câmara de Vereadores de Serra Talhada, ontem, Terça-feira, o presidente da Casa, Manoel Enfermeiro (PT), que já foi denunciado pelo seu modo autoritário com os servidores da Casa, protagonizou mais um incidente que atesta seu comportamento.

Desta vez o caso aconteceu quando o vereador Antônio de Antenor que foi interrompido pelo toque da campainha do presidente da Casa, Manoel Enfermeiro (PT), no meio de seu discurso. A atitude gerou uma reação imediata do parlamentar, que questionou o critério adotado na condução dos trabalhos.

“Senhor presidente, pelo regimento eu tenho direito a 15 minutos porque sou líder do meu partido. E até porque, presidente, por questão de justiça, eu tenho um bom respeito por Vossa Excelência. Votei no senhor porque acredito na sua dignidade. Mas, quando a oposição está falando, chega perto e bate logo a campainha”, reclamou o vereador.