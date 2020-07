Homem é detido com pistola na PE-365, em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia foi preso em flagrante com uma pistola calibre 9mm na tarde dessa quarta-feira (08), na PE-365, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, a pistola foi encontrada entre os bancos do automóvel com 60 munições.

Ainda de acordo com a PM, o homem apresentou nota fiscal da arma, comprovando o porte de trânsito e cadastro do endereço que poderia circular com a arma. Entretanto, o trajeto do trânsito era permitido apenas na zona rural do município de Petrolândia.

Ao ser questionado pelo policiamento, sobre a nota fiscal das munições, o imputado não apresentou nenhuma documentação.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado até a delegacia, para serem tomadas as devidas providências.