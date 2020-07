Humberto Costa anuncia alianças no Pajeú e diz que não sabe se seria bem recebido por Luciano Duque em Serra Talhada

Ao comentar as candidaturas próprias que o partido terá no Pajeú, Humberto Costa confirmou o que fora ventilado com a decisão do PT de Afogados ao abrir ao de candidaturas majoritárias.

O PT deverá estar no palanque com Alessandro Palmeira. Ele comentou também que não haverá problemas em São José do Egito e Tabira.

“Não vamos ter problema em Tabira (com Flávio Marques) ou São José, onde o partido deverá ter candidatura própria”. Na Capital da Poesia, o nome é de Rona Leite.

“Afogados, tudo indica que o PT vai apoiar Sandrinho e fazer aliança com José Patriota. Tenho muito apreço por Patriota, seu trabalho e fico feliz que estaremos no mesmo palanque”.

Sobre a pré-candidatura a reeleição de Sandra da Farmácia, disse que apesar de uma disputa interna do PT com ela, se for ela a candidata vai apoiá-la.

Em Serra Talhada, disse não ter nada contra Márcia Conrado e Luciano Duque, mas afirma que não sabe se seria bem recebido no mesmo palanque petista.”Foi uma boa secretária do prefeito e nada contra o prefeito. Na verdade ele de vez em quando me ataca. O que fiz foi trabalhar para o município”.

Por outro lado, disse ter excelente relação com o Deputado Federal Sebastião Oliveira. “Meu suplente é Waldemar Oliveira, irmão de Sebastião, o considero um amigo. E tenho boa relação com o ex-prefeito Carlos Evandro, que deve ser o candidato do grupo de Inocêncio. Mas sou uma pessoa de partido, se tiver, vamos apoiar. Não sei se há clima para ir até lá, não sei se seria bem vindo e não quero perder a relação com o grupo de Sebastião Oliveira.

Via Nill Júnior