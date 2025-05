Homem é Detido por Ameaçar Sogra e Agredir Namorada em Serra Talhada

Um homem foi detido na noite desta sexta-feira (09/05), no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, após ser acusado de ameaça de morte contra a sogra e agressão física à namorada, que é menor de idade. A ocorrência, caracterizada como violência doméstica e familiar, foi atendida por uma equipe do 14º BPM, que conduziu os envolvidos à delegacia.

Segundo relatos, o acusado teria ameaçado a mãe da namorada e agredido a jovem em via pública, puxando seus cabelos antes de levá-la para dentro da própria casa. No local, os policiais encontraram o homem com sinais de embriaguez e a vítima com um corte na lateral do olho esquerdo. Questionada, a jovem alegou que o ferimento ocorreu ao tentar separar uma briga entre ele e a mãe, negando ter sido agredida diretamente.

Ainda assim, diante da situação, todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde o caso foi registrado com 01 encaminhamento e 01 flagrante.