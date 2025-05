EM 4 MESES SERRA TALHADA ARRECADOU EM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS QUASE R$ 13 MILHÕES

No último dia 30 de abril o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo registrou uma arrecadação em Serra Talhada, de R$ 3.274.907,12 (do dia 1º ao dia 30 do mês), isso equivale a uma arrecadação diária de R$ 109.163,57.

Serra Talhada continua mantendo a segunda maior arrecadação de impostos e taxas municipais do sertão de Pernambuco. Nos municípios do seu porte ela é a que mais arrecada, seguida de Arcoverde que arrecadou em abril R$ 3.053.769,49 e Araripina com uma arrecadação de R$ 2.622.201,23.

De 1º de janeiro até o ultimo dia 30 de abril a arrecadação de Serra Talhada soma R$ 12.847.132,76. Pelas projeções de economista, o município deverá arrecadar este ano de 2025 algo superior a R$ 38 milhões de reais, podendo chegar aos R$ 40 milhões.

Estas arrecadações se referem ao impostos e taxas municipais, estão de fora os repasses estaduais e federais.

Da Líder do Vale Online