Redação Dor no peito e corrida ao hospital: entenda o que aconteceu com Jaime Inácio

O vereador Jaime Inácio, de Serra Talhada, deu um susto na manhã desta sexta-feira (9) ao ser levado às pressas para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam) com queixas de dor no peito. A suspeita inicial era de um possível infarto, o que mobilizou a equipe médica da unidade.

De acordo com o médico Dr. Emanuel Cordeiro, Jaime deu entrada no setor de emergência às 10h09 com um quadro de dor precordial iniciado há cerca de 24 horas. O vereador foi imediatamente encaminhado à sala vermelha, onde passou por monitoramento contínuo, exames laboratoriais e eletrocardiograma (ECG) para investigar a possibilidade de infarto agudo do miocárdio (IAM).

“Após as medidas iniciais de controle dos níveis pressóricos e controle da dor, os exames laboratoriais e ECG seriados afastaram o diagnóstico de IAM. Mediante melhora do quadro clínico e ausência de novos sintomas, a equipe médica procedeu com a liberação do paciente para acompanhamento ambulatorial”, detalhou o médico em nota ao blog Júnior Campos.

Ainda durante o atendimento, o diretor do Hospam, Leonardo Carvalho, já havia informado à nossa reportagem que o quadro era estável e que o infarto havia sido descartado. “Está bem. Estável. Não se confirmou infarto, não”, declarou.

Jaime Inácio já recebeu alta e se encontra em casa, onde deve seguir em observação com acompanhamento ambulatorial.

