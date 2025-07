Homem é esfaqueado durante bebedeira no bairro Alto da Conceição, em Serra Talhada

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (6), no bairro Alto da Conceição, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. A agressão ocorreu na Avenida Ademar Xavier, durante uma bebedeira entre conhecidos.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída sobre a calçada, com três perfurações nas costas provocadas por golpes de faca. O suspeito do crime estava nas proximidades, bastante alterado, e precisou ser contido e algemado para evitar novos atos de violência.

Testemunhas relataram que os dois estavam ingerindo bebida alcoólica em uma residência e, ao irem para a calçada, tiveram uma conversa que terminou em agressão. O acusado teria sacado uma faca e desferido os golpes. A arma branca foi localizada no chão, próxima ao local da ocorrência.

O homem ferido foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado ao Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), onde permanece internado. Já o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada e autuado em flagrante por lesão corporal e porte ilegal de arma branca.

A motivação exata do crime ainda será investigada.