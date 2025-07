Homem embriagado causa confusão no Hospam e tenta agredir médico em Serra Talhada

No início da manhã deste sábado (5), um homem em visível estado de embriaguez causou uma confusão na porta do Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações do 14º BPM, os policiais foram acionados pela Central de Operações para intervir em uma ocorrência de desordem no hospital. Ao chegarem ao local, encontraram o homem exaltado e agressivo, apresentando sintomas claros de embriaguez.

De acordo com relato do médico de plantão, o indivíduo havia procurado atendimento alegando dores lombares, mas ao ser questionado sobre o consumo de bebida alcoólica, confirmou que havia ingerido álcool, passando então a proferir xingamentos e a tentar agredir fisicamente o profissional de saúde.

A tentativa de agressão foi contida por seguranças do hospital, que evitaram maiores transtornos. A vítima optou por não formalizar queixa, solicitando apenas o registro do boletim de ocorrência como forma de resguardo legal.