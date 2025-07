Violência e covardia: mulher é espancada no centro de Serra Talhada e agressor tenta fugir e ataca policiais

Uma cena revoltante de violência doméstica chocou moradores do Centro de Serra Talhada na tarde deste sábado (05). Uma mulher de 38 anos foi brutalmente espancada pelo ex-companheiro em plena via pública. O agressor, identificado pelas iniciais M.J.C.L., de 35 anos, tentou fugir ao avistar a chegada da Polícia Militar, mas foi alcançado após uma perseguição a pé. O caso revoltou até os policiais que atenderam a ocorrência.

Segundo relatos da vítima, identificada como R.B.S.S., ela caminhava com uma amiga pela Travessa José Olavo de Andrade quando foi surpreendida por seu ex-companheiro, que partiu para cima dela desferindo diversos socos no rosto. As agressões só cessaram após a amiga da vítima intervir fisicamente e entrar em luta corporal com o agressor o que impediu, possivelmente, uma tragédia ainda maior.

Como se não bastasse a covardia da agressão, o acusado ainda teria ameaçado a vítima de morte caso ela procurasse a polícia. O nível de violência e descontrole do agressor foi tão grave que, durante o trajeto até o hospital para exame traumatológico, ele reagiu com agressividade e tentou agredir os próprios policiais que o escoltavam. Foi necessário o uso de espargidor de pimenta, algemas e força moderada para garantir a segurança da guarnição e de terceiros.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada e será investigado com base na Lei Maria da Penha. A vítima, em estado de abalo físico e psicológico, foi acolhida pelas autoridades. Já o agressor deve responder não só por violência doméstica e vias de fato, mas também por resistência e tentativa de agressão contra agentes da segurança pública.