Foragido por homicídio é preso pela Polícia Militar no Alto do Bom Jesus, em Serra Talhada

Um homem foragido da justiça foi preso na manhã deste domingo(6), no bairro Alto do Bom Jesus, em Serra Talhada, durante uma operação realizada por policiais militares do 14º BPM – Batalhão Cel PM Manoel de Souza Ferraz.

De acordo com a Polícia Militar, o efetivo foi acionado pela central de operações após receber informações sobre a localização do foragido, que estaria escondido na casa de uma irmã. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais realizaram uma consulta ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e confirmaram a existência de um mandado de prisão criminal em aberto.

O documento, foi expedido pelo magistrado José Gonçalves Alencar e tem validade até 3 de março de 2030. O mandado se refere ao Artigo 121, parágrafo 2º, do Código Penal — que trata do crime de homicídio qualificado.

No momento da abordagem, o imputado se apresentou espontaneamente aos policiais e confirmou ter ciência da ordem judicial. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde ficou à disposição da Justiça.

A ação foi executada pela equipe GG 14050, com apoio da Malhas da Lei. O resultado da ocorrência foi o recolhimento do foragido ao sistema prisional.