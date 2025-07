Márcia Conrado deixa de seguir César kaique e unfollow expõe tensão dentro do governo

Um gesto silencioso, mas repleto de significado político, agitou os bastidores da Prefeitura de Serra Talhada manhã deste domingo (06). A prefeita Márcia Conrado deixou de seguir, em seu perfil oficial nas redes sociais, o secretário-executivo de Comunicação, César kaique, um dos nomes mais próximos do núcleo duro da gestão.

O unfollow ocorre após críticas recentes feitas por Kaique à programação e à condução das festividades juninas do município. As declarações, com ampla divulgação pública, atingiram em cheio a equipe que organizou o evento, especialmente o presidente da Fundação Cultural, Josenildo Barbosa, que assinou a realização do São João deste ano.

Kaique não apenas criticou a grade de atrações, como também demonstrou desconforto com o modelo de articulação adotado durante as festividades. O incômodo teria se agravado pela centralização de decisões e pela exclusão de setores estratégicos da gestão do processo de construção do evento.

Apesar unfollow, César Kaique preferiu o silêncio. Procurado pela reportagem, limitou-se a dizer que não iria comentar o assunto.

A saída de Márcia das redes de um dos seus principais auxiliares políticos pode não ser apenas um detalhe digital. O gesto levanta questionamentos sobre a unidade interna da gestão. Com forte atuação nas articulações institucionais e políticas, Kaique é peça-chave da comunicação do governo, o que torna o episódio ainda mais simbólico.

A consulta foi feita pela reportagem do blog na manhã deste domingo (06), e até o fechamento desta matéria o perfil de Márcia Conrado ainda não seguia o de César Kaique.

Do Júnior Campos