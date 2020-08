Homem é esfaqueado em plena luz do dia no Centro de Serra Talhada

Um homem ainda não identificado foi esfaqueado em plena luz do dia na esquina da Rua Padre Ferraz com Afrânio de Godoy, no Centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo as informações, um homem também não identificado se aproximou da vítima e efetuou vários golpes de faca contra o mesmo. Após o ato, o imputado saiu correndo e tomou destino ignorado.

Ainda de acordo com informações, a vítima estava tomando seu café da manhã em uma lanchonete, que fica próximo aos carros que fazem linha de outras cidades até a Capital do Xaxado.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam), ainda com vida. O estado da vítima é grave.

Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso preso.

Com informações do Portal Nayn Neto