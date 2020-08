Homem morre ao colidir moto em animal na PE-390, em Serra Talhada

Um homem identificado como Clenildo da Silva Nascimento,morreu na manhã desse domingo (16), após sofrer um acidente na PE-390, que liga o município de Serra Talhada a Floresta, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, a vítima trafegava com sua motocicleta pela rodovia, quando na altura do KM-28 nas proximidades da Fazenda São Miguel colidiu com uma vaca, que apareceu de repente na pista.

O corpo de Clenildo Silva foi levado para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam).