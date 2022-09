Homem é morto a golpe de faca pelo próprio sobrinho

Um homem, identificado como Jeovanto Rocha dos Anjos, morador do município de São Pedro do Piauí, foi morto a golpe de faca no início da tarde desta terça-feira (20/09), na rua da Torre, bairro Escalvado, no município de Amarante. O suspeito do crime é o próprio sobrinho da vítima. As informações são do Canal 121.

Segundo informações da PM, a vítima e acusado viviam em conflito familiar. Momentos antes do homicídio, os dois iniciaram uma luta corporal, e em um certo momento, o sobrinho desferiu um golpe de faca atingindo o tórax da vítima, que também estava com uma faca na mão. A população informou que depois ser atingido, Buchin ficou agonizando até a morte enquanto o sobrinho presenciava a cena.

Policiais de GPM de Amarante efetuaram a prisão do acusado e o conduziram para Delegacia de Polícia Civil.

Do blogjcampos