Prefeito de cidade baiana enfrenta policiais e se nega a desligar som alto: “quem manda aqui sou eu”; Veja vídeos

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o prefeito de Água Fria, Renan Araújo Barros (PL), conhecido como Renan de Ziza, enfrentando policiais militares da 97ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Na ocasião, o gestor se nega diminuir o volume do som do local onde ele estava e ainda diz: “quem manda aqui sou eu”, com o dedo riste a um dos militares, antes de passar a tocá-lo. O prefeito ainda desdenha: “eles se acham super-homens e não são nada. Deixem eles multar!”.

Pelas imagens é possível ver que quando o PM solicita que o som seja reduzido, mas a resposta do prefeito é negativa: ” o som não vai desligar enquanto o prefeito estiver aqui”. Questionado se o veículo era de propriedade do gestor, Renan dá a entender que sim e ameaça: “Se vocês multarem, a Prefeitura deixa de dar apoio a qualquer coisa de vocês (…) Estou dizendo que está liberado o som. Pronto. Vocês que mandam na cidade ou é o prefeito? (…) Se recolham, vá para o batalhão, vá atrás de vagabundo (…) Vocês não enfrentam o tráfico, vocês têm medo, ai ficam aqui”.

Em outro vídeo, é possível ver que um homem se aproxima do prefeito, diz que vai baixar o volume do som, mas Renan diz que le não deve dazer isso: “Deixe multar, eu pago”. Instantes depois o gestor sobe o tom e volta a desafiar os militares: “quem manda nesta porra sou eu! Eu que mando aqui nessa cidade.Você pode ser ‘polícia’. Me prenda!”.

Em nota, a Polícia Militar informou que o Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL), responsável pelo efetivo lotado na 97ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), adotou “as providências legais junto ao Ministério Público e à União dos Municípios da Bahia (UPB)”.

Prefeito de cidade baiana enfrenta policias e se nega a desligar som alto: "quem manda aqui sou eu" pic.twitter.com/4fMHMJneRj — bnewsvideos (@bnewsvideos) September 21, 2022

Do blogjcampos