VÍDEO: Helicóptero que transportava candidatos cai em Minas Gerais

Um helicóptero com quatro pessoas caiu no início da tarde desta quarta-feira (21) em uma área de brejo no distrito de Divino do Traíra, na cidade de Engenheiro Caldas, no interior de Minas Gerais.

As primeiras informações dão conta de que a aeronave transportava quatro pessoas, incluindo o piloto, e entre os passageiros está o deputado federal e candidato a reeleição, Hercílio Diniz (MDB), e o vice prefeito da cidade de Governador Valadares, David Barroso.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram até o local prestar os atendimentos. Até o momento, não há vítimas fatais. O estado de saúde das vítimas ainda não foi informado. O helicóptero teria batido em um fio de alta tensão.

Helicóptero que transportava candidatos cai em Minas Gerais pic.twitter.com/TdhGe9hHdg — BNews (@bnews_oficial) September 21, 2022

Do blogjcampos