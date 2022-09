Vídeo: mulher finge sofrer infarto para escapar de estupro

Uma mulher disse que fingiu sofrer um infarto para se livrar de um estupro após ser abordada por um homem no meio de uma rua de Goiânia, na manhã de terça-feira (20/9). Vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que o motorista abre a porta do veículo, caminha até a mulher, e ela cai. A Polícia Militar prendeu o suspeito, de 24 anos, horas depois.

De acordo com a investigação, o caso ocorreu no Setor Nova Suíça. A mulher, que não quis se identificar, afirmou que o homem mostrou uma arma para ela, assim que a abordou, na tentativa de intimidá-la. Em seguida, ao perceber o risco de ser estuprada, ela disse que caiu no chão, fingindo o desmaio.

Assista o vídeo aqui!

A mulher também disse que, mesmo assim, o homem ainda tentou pegá-la, mas ela começou a gritar e rolar. Nesse momento, de acordo com a vítima, moradores de um prédio desceram para socorrê-la.

Leia a matéria completa no Metrópoles.

Do blogjcampos