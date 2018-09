Homem é morto a pedradas no Centro de Custódia

Um homem identificado como Alexandre Ferreira de Rezende, de 23 anos, foi morto a pedradas em Custódia, no Sertão de Pernambuco, na noite do último sábado (22). Segundo a Polícia Civil, a vítima foi agredida e apresentava ferimentos na cabeça e no tórax no Centro do município.

Ainda de acordo com a polícia, uma faca peixeira foi encontrada ao lado do homem. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas, até o momento desta publicação. A Polícia Civil irá investigar o caso. (G1)